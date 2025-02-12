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Цена Silo Staked SEI (ISEI)

USD

График цены Silo Staked SEI (ISEI) в реальном времени

$0.236434
$0.236434$0.236434
-2.40%(1D)

Цена Silo Staked SEI (ISEI) сегодня

Текущая цена Silo Staked SEI (ISEI) сегодня составляет 0.235735 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ISEI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Silo Staked SEI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 24.06K USD
- Изменение цены Silo Staked SEI в течение дня составляет -3.72%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Silo Staked SEI (ISEI) - USD

За сегодня изменение цены Silo Staked SEI на USD составило $ -0.0091230369721485.
За последние 30 дней изменение цены Silo Staked SEI на USD составило $ -0.0954398135.
За последние 60 дней изменение цены Silo Staked SEI на USD составило $ -0.1443967397.
За последние 90 дней изменение цены Silo Staked SEI на USD составило $ -0.22148437351737063.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0091230369721485-3.72%
30 дней$ -0.0954398135-40.48%
60 дней$ -0.1443967397-61.25%
90 дней$ -0.22148437351737063-48.44%

Анализ цен Silo Staked SEI (ISEI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Silo Staked SEI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.233644
$ 0.233644$ 0.233644

$ 0.25539
$ 0.25539$ 0.25539

$ 0.747819
$ 0.747819$ 0.747819

-0.81%

-3.72%

-6.39%

Рыночная информация Silo Staked SEI (ISEI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.06K
$ 24.06K$ 24.06K

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Источник Silo Staked SEI (ISEI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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ISEI на местную валюту

1 ISEI к AUD
A$0.3724613
1 ISEI к GBP
0.188588
1 ISEI к EUR
0.2263056
1 ISEI к USD
$0.235735
1 ISEI к MYR
RM1.0513781
1 ISEI к TRY
8.4911747
1 ISEI к JPY
¥36.0768844
1 ISEI к RUB
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1 ISEI к INR
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1 ISEI к IDR
Rp3,864.5075784
1 ISEI к PHP
13.7056329
1 ISEI к EGP
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1 ISEI к BRL
R$1.3578336
1 ISEI к CAD
C$0.3347437
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1 ISEI к NGN
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Bs14.1441
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Rs65.77242235
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