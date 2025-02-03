Цена Shinjiru Inu (SHINJI)
Текущая цена Shinjiru Inu (SHINJI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SHINJI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Shinjiru Inu:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 42.58 USD
- Изменение цены Shinjiru Inu в течение дня составляет -18.67%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Shinjiru Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Shinjiru Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Shinjiru Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Shinjiru Inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-18.67%
|30 дней
|$ 0
|-50.90%
|60 дней
|$ 0
|-55.63%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Shinjiru Inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.16%
-18.67%
-17.40%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SHINJI is a token on the Binance Smart Chain that never stops growing through TRUE deflationary techniques and further income generation for its ecosystem. PROJECT & ECOSYSTEM One of the main issues cryptocurrency projects face is the lack of continuous volume. This problem dampens marketing and development during low-volume days/weeks or even months. Shinjiru Inu solves this by hedging a portion of the marketing wallet into Yield bearing assets to generate additional income that can be used to develop further, Market, and in the future, reward holders with BSC through Shinjiru. long Term vision is to dominate the metaverse ecosystem (Shinjiverse). We plan to have Land in the various ecosystems on Binance Smart Chain and other blockchains, Develop unique experiences, and generate revenue from advertising on said lands.
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