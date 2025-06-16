Цена Reverse Unit Bias (RUB)
Текущая цена Reverse Unit Bias (RUB) сегодня составляет 2 998 295 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3,00M USD. Цена RUB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Reverse Unit Bias:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Reverse Unit Bias в течение дня составляет +34,86%
- Оборотное предложение составляет 1,00 USD
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За сегодня изменение цены Reverse Unit Bias на USD составило $ +775 000.
За последние 30 дней изменение цены Reverse Unit Bias на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Reverse Unit Bias на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Reverse Unit Bias на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +775 000
|+34,86%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Reverse Unit Bias: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+7,67%
+34,86%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility.
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Понимание токеномики Reverse Unit Bias (RUB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RUB прямо сейчас!
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