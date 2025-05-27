Цена PUGWIFHAT (PUGWIF)
Текущая цена PUGWIFHAT (PUGWIF) сегодня составляет 0,00028312 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 283,15K USD. Цена PUGWIF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PUGWIFHAT:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены PUGWIFHAT в течение дня составляет +0,78%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены PUGWIFHAT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PUGWIFHAT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены PUGWIFHAT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены PUGWIFHAT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,78%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен PUGWIFHAT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,68%
+0,78%
-23,04%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere.
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|1 PUGWIF к VND
₫7,25947992
|1 PUGWIF к AUD
A$0,0004360048
|1 PUGWIF к GBP
￡0,0002066776
|1 PUGWIF к EUR
€0,0002491456
|1 PUGWIF к USD
$0,00028312
|1 PUGWIF к MYR
RM0,0011975976
|1 PUGWIF к TRY
₺0,0110360176
|1 PUGWIF к JPY
¥0,0406871752
|1 PUGWIF к RUB
₽0,0226127944
|1 PUGWIF к INR
₹0,0241756168
|1 PUGWIF к IDR
Rp4,6413107328
|1 PUGWIF к PHP
₱0,015727316
|1 PUGWIF к EGP
￡E.0,0141022072
|1 PUGWIF к BRL
R$0,0016081216
|1 PUGWIF к CAD
C$0,0003878744
|1 PUGWIF к BDT
৳0,0344925096
|1 PUGWIF к NGN
₦0,4479722824
|1 PUGWIF к UAH
₴0,0117721296
|1 PUGWIF к VES
Bs0,02661328
|1 PUGWIF к PKR
Rs0,0797294232
|1 PUGWIF к KZT
₸0,1441533792
|1 PUGWIF к THB
฿0,009258024
|1 PUGWIF к TWD
NT$0,0085020936
|1 PUGWIF к AED
د.إ0,0010390504
|1 PUGWIF к CHF
Fr0,0002321584
|1 PUGWIF к HKD
HK$0,0022168296
|1 PUGWIF к MAD
.د.م0,0025962104
|1 PUGWIF к MXN
$0,0054528912