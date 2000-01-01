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Топ токенов категории Мемы Sui по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Мемы Sui. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.946
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
2
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.253
-0.19%
-0.30%
+2.67%
$ 77.29M
$ 18.13K
3
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000323
+0.89%
+4.27%
+8.53%
$ 32.50M
$ 1.95B
4
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01896
-0.26%
-2.86%
+6.43%
$ 12.76M
$ 2.96M
5
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.003674
-1.50%
+1.13%
+0.14%
$ 3.67M
$ 856.28K
6
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001257
-0.39%
+1.27%
+4.09%
$ 1.27M
$ 436.53M
7
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1.978E-9
+0.15%
-0.70%
+5.61%
$ 832.22K
--
8
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6.195E-5
-1.59%
-1.60%
-4.62%
$ 619.51K
--
9
AXOL
AXOL
AXOL
$ 0.00051926
+0.22%
-0.00%
-11.81%
$ 519.27K
$ 447.32
10
Fud the Pug
Fud the Pug
FUD
$ 6.828E-9
+0.57%
-2.80%
-8.35%
$ 392.58K
--
11
MANIFEST
MANIFEST
MANIFEST
$ 0.00032847
+0.44%
-0.08%
-5.10%
$ 267.20K
$ 2.06K
12
BRAT
BRAT
BRAT
$ 0.00014467
+0.21%
-0.02%
-0.25%
$ 144.68K
$ 25.42
13
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001399
+0.94%
-8.04%
-0.43%
$ 139.59K
$ 378.98M
14
Tardi
Tardi
TARDI
$ 0.00010278
0.00%
--
-0.26%
$ 102.78K
$ 52.72
15
Toilet Dust
Toilet Dust
TOILET
$ 1.02E-5
+0.49%
+9.00%
+27.66%
$ 101.98K
--
16
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9.98E-6
+0.10%
-1.00%
-0.10%
$ 93.64K
--
17
Suimon
Suimon
SUIMON
$ 7.026E-5
+0.16%
-0.70%
-4.12%
$ 70.26K
--
18
PIGU
PIGU
PIGU
$ 5.03051E-7
0.00%
+2.40%
+1.02%
$ 50.31K
--
19
SKELETON
SKELETON
SKELSUI
$ 3.144E-5
0.00%
+2.20%
-6.98%
$ 31.44K
--
20
CULOSUI
CULOSUI
CULO
$ 2.694E-5
0.00%
+2.60%
+2.47%
$ 26.94K
--
21
PUGWIFHAT
PUGWIFHAT
PUGWIF
$ 2.668E-5
0.00%
+0.70%
+3.77%
$ 26.68K
--
22
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.88E-6
0.00%
+0.50%
-22.95%
$ 18.83K
--
23
Scuba Dog
Scuba Dog
SCUBA
$ 1.322E-5
0.00%
+5.40%
-0.23%
$ 13.22K
--
24
Liquor
Liquor
LIQ
$ 1.81698E-7
0.00%
+2.80%
-0.91%
$ 12.66K
--
25
Suiba Inu
Suiba Inu
SUIB
$ 1.254E-5
0.00%
-3.70%
-4.20%
$ 12.54K
--
26
suibeaver
suibeaver
DAM
$ 1.01E-6
0.00%
-4.30%
-4.72%
$ 10.10K
--
27
Cap
Cap
CAP
$ 0.04506
-0.38%
+11.80%
+67.34%
--
$ 12.27M
28
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.0949
+0.31%
+0.04%
+0.21%
--
$ 868.59K
29
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000188
-0.53%
-3.09%
-3.59%
--
$ 5.14T

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Мемы Sui и почему они так популярны?
Токены категории Мемы Sui представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 29 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.58B.
Какой токен из категории Мемы Sui демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Мемы Sui, отслеживаемых на MEXC, CAP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 11.80% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Мемы Sui находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 29 токенов категории Мемы Sui, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Мемы Sui относятся UNI, ZEN, WIN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Мемы Sui?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Мемы Sui составляет примерно $2.58B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мемы Sui, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.