Цена Param (PARAM)
Текущая цена Param (PARAM) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 164.17K USD. Цена PARAM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Param:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 43.70K USD
- Изменение цены Param в течение дня составляет +0.26%
- Оборотное предложение составляет 259.00M USD
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За сегодня изменение цены Param на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Param на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Param на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Param на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.26%
|30 дней
|$ 0
|-78.35%
|60 дней
|$ 0
|-91.61%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Param: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3.58%
+0.26%
-8.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.
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