Токеномика Param (PARAM) Откройте для себя ключевую информацию о Param (PARAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Param (PARAM) Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem. Официальный сайт: https://paramgaming.com/ Whitepaper: https://docs.paramlabs.io/param-litepaper Купить PARAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Param (PARAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Param (PARAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,80K $ 22,80K $ 22,80K Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 259,00M $ 259,00M $ 259,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 176,08K $ 176,08K $ 176,08K Исторический максимум: $ 0,179478 $ 0,179478 $ 0,179478 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Param (PARAM)

Токеномика Param (PARAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Param (PARAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PARAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PARAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARAM, изучите текущую цену PARAM!

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