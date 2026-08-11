Какова текущая цена Medtronic xStock?

Medtronic xStock оценивается в ₽6550.152247057440000, за сегодняшний день она изменилась на -0.98%.

Насколько быстро растёт сообщество MDTX?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Medtronic xStock?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Medtronic xStock в секторе Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов MDTX?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как MDTX соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽103917.361126160736000, а ATL — ₽5532.652868873760000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 2018.714275609637 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.