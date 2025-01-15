Цена Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°))
Текущая цена Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°)) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ( ͡° ͜ʖ ͡°) к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lenny Face:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 21.44 USD
- Изменение цены Lenny Face в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Lenny Face на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lenny Face на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lenny Face на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lenny Face на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-15.81%
|60 дней
|$ 0
|-17.23%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Lenny Face: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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--
-2.27%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Lenny Face is a highly effective and well constructed meme looking to deliver global success and real world engagement and fomo. Lenny is about what true decentralized meme tokens should be. Everything is run by the community, the developer has the same rights as other investors. The contract has no owner, liquidity has no owner. Everything will be Lenny, everywhere will be Lenny. fast forward to Feb 2023....and Lenny Face was born on the eth network . We will make him go viral again
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