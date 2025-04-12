Цена KUB Coin (KUB)
Текущая цена KUB Coin (KUB) сегодня составляет 1.3 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 115.27M USD. Цена KUB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка KUB Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены KUB Coin в течение дня составляет +2.68%
- Оборотное предложение составляет 88.85M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене KUB к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах KUB.
За сегодня изменение цены KUB Coin на USD составило $ +0.03391263.
За последние 30 дней изменение цены KUB Coin на USD составило $ -0.2999410700.
За последние 60 дней изменение цены KUB Coin на USD составило $ -0.4496053900.
За последние 90 дней изменение цены KUB Coin на USD составило $ -0.6729209441221482.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.03391263
|+2.68%
|30 дней
|$ -0.2999410700
|-23.07%
|60 дней
|$ -0.4496053900
|-34.58%
|90 дней
|$ -0.6729209441221482
|-34.10%
Ознакомьтесь с последним анализом цен KUB Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.07%
+2.68%
-12.14%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 KUB к VND
₫33,333.3
|1 KUB к AUD
A$2.067
|1 KUB к GBP
￡0.988
|1 KUB к EUR
€1.144
|1 KUB к USD
$1.3
|1 KUB к MYR
RM5.746
|1 KUB к TRY
₺49.478
|1 KUB к JPY
¥186.589
|1 KUB к RUB
₽108.186
|1 KUB к INR
₹111.904
|1 KUB к IDR
Rp21,666.658
|1 KUB к KRW
₩1,846.585
|1 KUB к PHP
₱74.334
|1 KUB к EGP
￡E.66.69
|1 KUB к BRL
R$7.618
|1 KUB к CAD
C$1.794
|1 KUB к BDT
৳157.989
|1 KUB к NGN
₦2,076.672
|1 KUB к UAH
₴53.82
|1 KUB к VES
Bs92.3
|1 KUB к PKR
Rs364.546
|1 KUB к KZT
₸671.827
|1 KUB к THB
฿43.511
|1 KUB к TWD
NT$42.081
|1 KUB к AED
د.إ4.771
|1 KUB к CHF
Fr1.053
|1 KUB к HKD
HK$10.075
|1 KUB к MAD
.د.م12.09
|1 KUB к MXN
$26.429