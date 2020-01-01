Токеномика KUB Coin (KUB) Откройте для себя ключевую информацию о KUB Coin (KUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KUB Coin (KUB) The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach. Официальный сайт: https://bitkubchain.com/ Whitepaper: https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf Купить KUB сейчас!

Токеномика и анализ цен KUB Coin (KUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KUB Coin (KUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 133,79M $ 133,79M $ 133,79M Общее предложение: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M Оборотное предложение: $ 88,85M $ 88,85M $ 88,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 165,64M $ 165,64M $ 165,64M Исторический максимум: $ 17,24 $ 17,24 $ 17,24 Исторический минимум: $ 0,381968 $ 0,381968 $ 0,381968 Текущая цена: $ 1,51 $ 1,51 $ 1,51 Узнайте больше о цене KUB Coin (KUB)

Токеномика KUB Coin (KUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KUB Coin (KUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KUB, изучите текущую цену KUB!

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