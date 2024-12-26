Цена Guanciale by Virtuals (GUAN)
Текущая цена Guanciale by Virtuals (GUAN) сегодня составляет 0.00662532 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.60M USD. Цена GUAN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Guanciale by Virtuals:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 333.78K USD
- Изменение цены Guanciale by Virtuals в течение дня составляет +1.75%
- Оборотное предложение составляет 989.36M USD
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За сегодня изменение цены Guanciale by Virtuals на USD составило $ +0.00011411.
За последние 30 дней изменение цены Guanciale by Virtuals на USD составило $ +0.0055439736.
За последние 60 дней изменение цены Guanciale by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Guanciale by Virtuals на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00011411
|+1.75%
|30 дней
|$ +0.0055439736
|+83.68%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Guanciale by Virtuals: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2.08%
+1.75%
-24.32%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.
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