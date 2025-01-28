Цена Gold Token (GLDT)
Текущая цена Gold Token (GLDT) сегодня составляет 0.883399 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 373.06K USD. Цена GLDT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Gold Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 82.51K USD
- Изменение цены Gold Token в течение дня составляет +8.21%
- Оборотное предложение составляет 422.30K USD
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За сегодня изменение цены Gold Token на USD составило $ +0.067038.
За последние 30 дней изменение цены Gold Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Gold Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Gold Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.067038
|+8.21%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Gold Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.31%
+8.21%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
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