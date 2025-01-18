Цена Gekko AI by Virtuals (GEKKO)
Текущая цена Gekko AI by Virtuals (GEKKO) сегодня составляет 0.0137057 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 13.83M USD. Цена GEKKO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Gekko AI by Virtuals:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 908.43K USD
- Изменение цены Gekko AI by Virtuals в течение дня составляет -31.56%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене GEKKO к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах GEKKO.
За сегодня изменение цены Gekko AI by Virtuals на USD составило $ -0.00632027727854626.
За последние 30 дней изменение цены Gekko AI by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Gekko AI by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Gekko AI by Virtuals на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00632027727854626
|-31.56%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Gekko AI by Virtuals: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-6.88%
-31.56%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 GEKKO к AUD
A$0.022066177
|1 GEKKO к GBP
￡0.011238674
|1 GEKKO к EUR
€0.013294529
|1 GEKKO к USD
$0.0137057
|1 GEKKO к MYR
RM0.06167565
|1 GEKKO к TRY
₺0.485592951
|1 GEKKO к JPY
¥2.141789739
|1 GEKKO к RUB
₽1.404697193
|1 GEKKO к INR
₹1.186639506
|1 GEKKO к IDR
Rp224.683570608
|1 GEKKO к PHP
₱0.802468735
|1 GEKKO к EGP
￡E.0.69076728
|1 GEKKO к BRL
R$0.08360477
|1 GEKKO к CAD
C$0.019736208
|1 GEKKO к BDT
৳1.66524255
|1 GEKKO к NGN
₦21.348409491
|1 GEKKO к UAH
₴0.577147027
|1 GEKKO к VES
Bs0.7401078
|1 GEKKO к PKR
Rs3.820875046
|1 GEKKO к KZT
₸7.274711446
|1 GEKKO к THB
฿0.471339023
|1 GEKKO к TWD
NT$0.450780473
|1 GEKKO к CHF
Fr0.012472187
|1 GEKKO к HKD
HK$0.106630346
|1 GEKKO к MAD
.د.م0.137605228