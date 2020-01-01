Токеномика Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Откройте для себя ключевую информацию о Gekko AI by Virtuals (GEKKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/15589 Купить GEKKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gekko AI by Virtuals (GEKKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 640,03K $ 640,03K $ 640,03K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 640,03K $ 640,03K $ 640,03K Исторический максимум: $ 0,02640516 $ 0,02640516 $ 0,02640516 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0006411 $ 0,0006411 $ 0,0006411 Узнайте больше о цене Gekko AI by Virtuals (GEKKO)

Токеномика Gekko AI by Virtuals (GEKKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gekko AI by Virtuals (GEKKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GEKKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GEKKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEKKO, изучите текущую цену GEKKO!

Прогноз цены GEKKO Хотите узнать, куда может двигаться GEKKO? Наша страница прогноза цены GEKKO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GEKKO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!