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Цена Fjord Foundry (FJO)

USD

График цены Fjord Foundry (FJO) в реальном времени

$1.2
$1.2$1.2
+0.60%(1D)

Цена Fjord Foundry (FJO) сегодня

Текущая цена Fjord Foundry (FJO) сегодня составляет 1.2 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 12.63M USD. Цена FJO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Fjord Foundry:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.05M USD
- Изменение цены Fjord Foundry в течение дня составляет +0.68%
- Оборотное предложение составляет 10.55M USD

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Ценовые показатели Fjord Foundry (FJO) - USD

За сегодня изменение цены Fjord Foundry на USD составило $ +0.00804987.
За последние 30 дней изменение цены Fjord Foundry на USD составило $ +1.2601222800.
За последние 60 дней изменение цены Fjord Foundry на USD составило $ +3.4865155200.
За последние 90 дней изменение цены Fjord Foundry на USD составило $ +0.85269784338005754.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00804987+0.68%
30 дней$ +1.2601222800+105.01%
60 дней$ +3.4865155200+290.54%
90 дней$ +0.85269784338005754+245.52%

Анализ цен Fjord Foundry (FJO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Fjord Foundry: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

+1.35%

+0.68%

+7.39%

Рыночная информация Fjord Foundry (FJO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 12.63M
$ 12.63M$ 12.63M

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

10.55M
10.55M 10.55M

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Источник Fjord Foundry (FJO)

Официальный веб-сайт

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FJO на местную валюту

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1 FJO к GBP
0.924
1 FJO к EUR
1.152
1 FJO к USD
$1.2
1 FJO к MYR
RM5.376
1 FJO к TRY
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1 FJO к JPY
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1 FJO к RUB
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1 FJO к INR
102.432
1 FJO к IDR
Rp19,354.836
1 FJO к PHP
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1 FJO к EGP
￡E.60.984
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1 FJO к CAD
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Fr1.056
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