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Топ токенов категории Launchpad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1819
-0.22%
-1.78%
-4.51%
$ 604.30M
$ 1.12M
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.453
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5595
-0.29%
-0.32%
-0.25%
$ 366.64M
$ 266.06K
4
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6329
-0.33%
-2.58%
+1.61%
$ 169.83M
$ 97.51K
5
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.16345
+0.80%
+16.16%
-1.47%
$ 166.91M
$ 1.23M
6
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6647
-0.85%
-3.14%
-28.54%
$ 160.77M
$ 301.77K
7
Vision
Vision
VSN
$ 0.03658
-0.38%
-2.07%
-1.67%
$ 132.46M
$ 1.80M
8
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1331
+0.15%
-1.12%
-0.08%
$ 131.90M
$ 1.07M
9
MetaDAO
MetaDAO
META
$ 5.27
+0.76%
+0.05%
-12.17%
$ 119.50M
$ 9.35M
10
FORM
FORM
FORM
$ 0.2168
-0.23%
-10.22%
+3.99%
$ 82.56M
$ 555.28K
11
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001039
-0.48%
-2.07%
+0.19%
$ 43.71M
$ 538.44M
12
LAB
LAB
LAB
$ 0.11959
+0.06%
-2.71%
-20.10%
$ 36.78M
$ 1.94M
13
PumpMeme
PumpMeme
PM
$ 1.015
+0.30%
-0.01%
-1.07%
$ 32.49M
$ 123.03K
14
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005266
-0.13%
-2.92%
-7.78%
$ 23.48M
$ 12.40M
15
Nock
Nock
NOCK
$ 0.01024
+2.71%
-0.70%
-20.36%
$ 21.64M
$ 7.39M
16
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 3.009
-0.07%
+0.03%
+1.97%
$ 20.81M
$ 17.18K
17
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020881
+0.12%
-7.49%
+13.65%
$ 19.43M
$ 7.91M
18
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.096
+0.31%
+0.63%
+15.11%
$ 17.86M
$ 156.91K
19
PinkSale
PinkSale
PINKSALE
$ 168.95
0.00%
--
+1.30%
$ 16.89M
$ 10.21
20
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.92
+0.06%
-0.00%
-2.45%
$ 15.86M
$ 42.12K
21
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 13.11
+0.23%
-2.97%
+6.18%
$ 12.88M
$ 5.51K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0.02815
+0.11%
-8.22%
+14.41%
$ 12.71M
$ 2.40M
23
Metaplex
Metaplex
MPLX
$ 0.02310623
-0.21%
-0.01%
-5.25%
$ 11.02M
$ 573.08K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.005241
+0.19%
-0.08%
-1.30%
$ 9.37M
$ 28.92M
25
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1666
+1.97%
+7.17%
+26.24%
$ 7.15M
$ 668.20K
26
Polkastarter
Polkastarter
POLS
$ 0.05065
-0.18%
-0.57%
-9.28%
$ 5.02M
$ 1.10M
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005009
-0.66%
-10.36%
-7.35%
$ 4.99M
$ 12.56M
28
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.02107
+0.48%
-3.65%
+0.19%
$ 4.42M
$ 3.50M
29
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00426442
0.00%
+0.01%
+0.75%
$ 4.26M
$ 498.24
30
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00625649
-0.07%
-0.02%
-8.00%
$ 3.75M
$ 14.21K
31
Trustswap
Trustswap
TRUSTSWAP
$ 0.03586
-0.11%
+0.42%
+8.69%
$ 3.58M
$ 161.17K
32
Gems
Gems
GEMS
$ 0.004895
-0.12%
-1.55%
-7.23%
$ 2.93M
$ 18.08M
33
Rich Quack
Rich Quack
QUACK
$ 2.5611E-11
+0.38%
-0.80%
-17.20%
$ 2.56M
--
34
FEG Token
FEG Token
FEG
$ 0.00002864
-2.12%
-4.91%
+1.45%
$ 2.48M
$ 1.15B
35
Cicada Finance
Cicada Finance
LTCIC
$ 0.00080321
0.00%
--
-0.34%
$ 2.30M
$ 684.54
36
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01931
-0.97%
+0.73%
-7.39%
$ 2.17M
$ 2.30M
37
Block
Block
BLOCK
$ 0.00216015
-0.09%
-0.03%
+6.97%
$ 2.16M
$ 141.23K
38
Allo
Allo
RWA
$ 0.001156
+0.35%
+0.09%
+1.14%
$ 2.08M
$ 46.58M
39
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001846
+0.05%
-3.67%
+4.32%
$ 1.84M
$ 31.96M
40
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00138697
+0.17%
-0.01%
-7.27%
$ 1.78M
$ 231.82K
41
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.131895
0.00%
-0.02%
-1.27%
$ 1.70M
$ 5.79K
42
BOOP
BOOP
BOOP
$ 0.00523977
-0.02%
0.00%
+0.50%
$ 1.64M
$ 32.76K
43
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00015327
-0.57%
-0.24%
-28.03%
$ 1.23M
$ 92.31
44
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.0009787
-5.98%
+0.08%
+0.38%
$ 1.17M
$ 126.15
45
XFee
XFee
XFEE
$ 5.68
0.00%
-0.01%
+86.84%
$ 1.13M
$ 51.26K
46
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012055
-0.07%
-2.22%
+10.46%
$ 1.13M
$ 100.55M
47
UNCX Network
UNCX Network
UNCX
$ 22.01
0.00%
--
+5.31%
$ 802.85K
$ 207.72
48
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.6961E-8
+0.12%
-3.20%
+19.62%
$ 694.46K
--
49
BSCPAD
BSCPAD
BSCPAD
$ 0.00385101
+0.04%
-0.01%
-0.30%
$ 676.24K
$ 383.27
50
Ethervista
Ethervista
VISTA
$ 0.7029
-0.55%
-2.30%
-1.11%
$ 662.15K
$ 79.84K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 150 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.81B.
Какой токен из категории Launchpad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad, отслеживаемых на MEXC, XLAB продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 116.81% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 150 токенов категории Launchpad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad относятся JUP, CAKE, VIRTUAL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad составляет примерно $2.81B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.