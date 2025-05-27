Цена Fitchin Universe (CHIN)
Текущая цена Fitchin Universe (CHIN) сегодня составляет 0,00882155 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,45M USD. Цена CHIN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Fitchin Universe:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Fitchin Universe в течение дня составляет +1,99%
- Оборотное предложение составляет 165,19M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене CHIN к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах CHIN.
За сегодня изменение цены Fitchin Universe на USD составило $ +0,00017223.
За последние 30 дней изменение цены Fitchin Universe на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Fitchin Universe на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Fitchin Universe на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00017223
|+1,99%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Fitchin Universe: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,70%
+1,99%
+3,50%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 CHIN к VND
₫226,19336355
|1 CHIN к AUD
A$0,013585187
|1 CHIN к GBP
￡0,0064397315
|1 CHIN к EUR
€0,007762964
|1 CHIN к USD
$0,00882155
|1 CHIN к MYR
RM0,0373151565
|1 CHIN к TRY
₺0,3444815275
|1 CHIN к JPY
¥1,268362459
|1 CHIN к RUB
₽0,706782586
|1 CHIN к INR
₹0,7532721545
|1 CHIN к IDR
Rp144,615550632
|1 CHIN к PHP
₱0,4898606715
|1 CHIN к EGP
￡E.0,43931319
|1 CHIN к BRL
R$0,0500181885
|1 CHIN к CAD
C$0,0120855235
|1 CHIN к BDT
৳1,0747294365
|1 CHIN к NGN
₦13,9580739185
|1 CHIN к UAH
₴0,366800049
|1 CHIN к VES
Bs0,8292257
|1 CHIN к PKR
Rs2,4842366955
|1 CHIN к KZT
₸4,491580398
|1 CHIN к THB
฿0,288641116
|1 CHIN к TWD
NT$0,264999362
|1 CHIN к AED
د.إ0,0323750885
|1 CHIN к CHF
Fr0,007233671
|1 CHIN к HKD
HK$0,0690727365
|1 CHIN к MAD
.د.م0,0808936135
|1 CHIN к MXN
$0,169903053