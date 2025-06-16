Цена Feed The World (FW)
Текущая цена Feed The World (FW) сегодня составляет 0,00159594 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,82M USD. Цена FW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Feed The World:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Feed The World в течение дня составляет -1,78%
- Оборотное предложение составляет 1,14B USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене FW к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах FW.
За сегодня изменение цены Feed The World на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Feed The World на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Feed The World на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Feed The World на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1,78%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Feed The World: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1,13%
-1,78%
+38,34%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Понимание токеномики Feed The World (FW) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FW прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 FW к VND
₫41,9971611
|1 FW к AUD
A$0,0024258288
|1 FW к GBP
￡0,0011650362
|1 FW к EUR
€0,0013725084
|1 FW к USD
$0,00159594
|1 FW к MYR
RM0,0067667856
|1 FW к TRY
₺0,0628161984
|1 FW к JPY
¥0,2297515224
|1 FW к RUB
₽0,1254728028
|1 FW к INR
₹0,1371231648
|1 FW к IDR
Rp26,1629466336
|1 FW к KRW
₩2,165451189
|1 FW к PHP
₱0,089771625
|1 FW к EGP
￡E.0,0802119444
|1 FW к BRL
R$0,00877767
|1 FW к CAD
C$0,002154519
|1 FW к BDT
৳0,1950877056
|1 FW к NGN
₦2,4666689046
|1 FW к UAH
₴0,066311307
|1 FW к VES
Bs0,159594
|1 FW к PKR
Rs0,4515871824
|1 FW к KZT
₸0,817999047
|1 FW к THB
฿0,0517403748
|1 FW к TWD
NT$0,0469685142
|1 FW к AED
د.إ0,0058570998
|1 FW к CHF
Fr0,0012927114
|1 FW к HKD
HK$0,0125121696
|1 FW к MAD
.د.م0,014523054
|1 FW к MXN
$0,0300994284