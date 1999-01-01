Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Благотворительность по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Благотворительность. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1935
-0.51%
-1.62%
+0.99%
$ 7.07B
$ 14.96M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.482
0.00%
-1.91%
+0.68%
$ 353.98M
$ 635.94K
3
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044262
-0.05%
0.00%
+1.21%
$ 16.05M
$ 14.23K
4
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00350874
+0.74%
+0.01%
-0.49%
$ 3.51M
$ 14.07K
5
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01928
-0.97%
+0.73%
-7.39%
$ 2.17M
$ 2.30M
6
GIVEBACK
GIVEBACK
GBACK
$ 0.00187383
-0.23%
+0.07%
+64.86%
$ 1.87M
$ 6.83K
7
San Chan
San Chan
SAN
$ 0.00150886
+0.08%
-0.02%
+22.85%
$ 1.51M
$ 9.08K
8
Giant Token
Giant Token
GTAN
$ 3.725E-9
+0.38%
-1.30%
+8.47%
$ 1.38M
--
9
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01181
+1.63%
+5.99%
+7.62%
$ 1.25M
$ 1.23M
10
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.00499
0.00%
+32.36%
+160.30%
$ 1.03M
$ 764.10K
11
KindSoul
KindSoul
KNS
$ 0.00079287
+0.09%
+0.08%
+16.02%
$ 789.15K
$ 87.54K
12
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.00063549
-0.01%
-0.02%
-2.67%
$ 635.49K
$ 1.52K
13
boob
boob
BOOB
$ 0.00062486
+0.28%
-0.14%
+51.28%
$ 624.85K
$ 38.74K
14
Leslie
Leslie
LESLIE
$ 3.369E-5
0.00%
-1.30%
+0.99%
$ 336.23K
--
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00331201
0.00%
+0.00%
+4.93%
$ 331.20K
$ 1.04
16
Feed The World
Feed The World
FW
$ 9.68E-5
+0.47%
-4.00%
+25.49%
$ 145.21K
--
17
KIATOKEN
KIATOKEN
KIA
$ 0.00013469
-0.30%
-0.00%
+1.81%
$ 134.69K
$ 8.35K
18
Gently Used Lada
Gently Used Lada
LADA
$ 5.108E-5
+6.17%
-3.30%
+33.86%
$ 51.00K
--
19
TheSpaceShibaInu
TheSpaceShibaInu
ASTROID
$ 2.991E-5
+0.40%
-7.00%
-12.21%
$ 29.87K
--
20
KindnessCoin
KindnessCoin
KIND
$ 2.529E-5
-1.25%
-4.10%
+29.49%
$ 25.29K
--
21
Minecraft Grandma Fund
Minecraft Grandma Fund
GRANDMA
$ 2.401E-5
+0.46%
+19.30%
+17.52%
$ 24.01K
--
22
Annika
Annika
ANI
$ 2.741E-5
+0.48%
-2.00%
+3.16%
$ 23.32K
--
23
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.687E-5
+0.18%
+1.20%
+0.12%
$ 14.63K
--
24
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.253E-5
0.00%
+0.40%
+0.08%
$ 12.48K
--
25
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.096E-5
0.00%
-0.70%
+3.30%
$ 10.96K
--
26
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00005707
+0.12%
+5.96%
-33.31%
--
$ 2.54B
27
Trusta.AI
Trusta.AI
TA
$ 0.06253
-0.70%
-0.73%
-1.53%
--
$ 1.25M
28
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003301
+0.09%
-0.39%
+0.73%
--
$ 16.97M
29
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001321
0.00%
-3.08%
+1.77%
--
$ 4.65B

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Благотворительность и почему они так популярны?
Токены категории Благотворительность представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 29 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $7.46B.
Какой токен из категории Благотворительность демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Благотворительность, отслеживаемых на MEXC, RC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 32.36% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Благотворительность находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 29 токенов категории Благотворительность, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Благотворительность относятся ADA, TRUMP, ARARA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Благотворительность?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Благотворительность составляет примерно $7.46B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Благотворительность, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.