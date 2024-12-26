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Цена Elastic Finance Token (EEFI)

USD

График цены Elastic Finance Token (EEFI) в реальном времени

$215.03
$215.03$215.03
+0.70%(1D)

Цена Elastic Finance Token (EEFI) сегодня

Текущая цена Elastic Finance Token (EEFI) сегодня составляет 215.03 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 12.77M USD. Цена EEFI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Elastic Finance Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 48.26K USD
- Изменение цены Elastic Finance Token в течение дня составляет +0.73%
- Оборотное предложение составляет 59.45K USD

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Ценовые показатели Elastic Finance Token (EEFI) - USD

За сегодня изменение цены Elastic Finance Token на USD составило $ +1.57.
За последние 30 дней изменение цены Elastic Finance Token на USD составило $ +84.1442924260.
За последние 60 дней изменение цены Elastic Finance Token на USD составило $ -89.7031619740.
За последние 90 дней изменение цены Elastic Finance Token на USD составило $ +71.64333875102068.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1.57+0.73%
30 дней$ +84.1442924260+39.13%
60 дней$ -89.7031619740-41.71%
90 дней$ +71.64333875102068+49.97%

Анализ цен Elastic Finance Token (EEFI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Elastic Finance Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 209.02
$ 209.02$ 209.02

$ 220.31
$ 220.31$ 220.31

$ 486.79
$ 486.79$ 486.79

+2.25%

+0.73%

-20.60%

Рыночная информация Elastic Finance Token (EEFI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 12.77M
$ 12.77M$ 12.77M

$ 48.26K
$ 48.26K$ 48.26K

59.45K
59.45K 59.45K

Что такое Elastic Finance Token (EEFI)

Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.

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Источник Elastic Finance Token (EEFI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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1 EEFI к GBP
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1 EEFI к EUR
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1 EEFI к USD
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