Цена Diamond Hands (DHANDS)
Текущая цена Diamond Hands (DHANDS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 40.12K USD. Цена DHANDS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Diamond Hands:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 93.51 USD
- Изменение цены Diamond Hands в течение дня составляет -1.25%
- Оборотное предложение составляет 998.64M USD
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За сегодня изменение цены Diamond Hands на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Diamond Hands на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Diamond Hands на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Diamond Hands на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.25%
|30 дней
|$ 0
|-14.51%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Diamond Hands: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.22%
-1.25%
-4.47%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn’t just a coin; it’s a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling.
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