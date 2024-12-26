Логотип Connect Financial

Цена Connect Financial (CNFI)

USD

График цены Connect Financial (CNFI) в реальном времени

$0.099396
$0.099396$0.099396
-1.50%(1D)

Цена Connect Financial (CNFI) сегодня

Текущая цена Connect Financial (CNFI) сегодня составляет 0.099396 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.48M USD. Цена CNFI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Connect Financial:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 30.58K USD
- Изменение цены Connect Financial в течение дня составляет -1.52%
- Оборотное предложение составляет 25.00M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене CNFI к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах CNFI.

Ценовые показатели Connect Financial (CNFI) - USD

За сегодня изменение цены Connect Financial на USD составило $ -0.00154423047977709.
За последние 30 дней изменение цены Connect Financial на USD составило $ +0.0370223958.
За последние 60 дней изменение цены Connect Financial на USD составило $ +0.0780704689.
За последние 90 дней изменение цены Connect Financial на USD составило $ +0.0358292616678585.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00154423047977709-1.52%
30 дней$ +0.0370223958+37.25%
60 дней$ +0.0780704689+78.54%
90 дней$ +0.0358292616678585+56.36%

Анализ цен Connect Financial (CNFI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Connect Financial: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.096363
$ 0.096363$ 0.096363

$ 0.105977
$ 0.105977$ 0.105977

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

+0.40%

-1.52%

+29.23%

Рыночная информация Connect Financial (CNFI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

$ 30.58K
$ 30.58K$ 30.58K

25.00M
25.00M 25.00M

Что такое Connect Financial (CNFI)

The World's First Crypto Backed VISA Credit Card

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Connect Financial (CNFI)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Connect Financial (CNFI)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

CNFI на местную валюту

1 CNFI к AUD
A$0.15803964
1 CNFI к GBP
0.07852284
1 CNFI к EUR
0.0944262
1 CNFI к USD
$0.099396
1 CNFI к MYR
RM0.44529408
1 CNFI к TRY
3.49774524
1 CNFI к JPY
¥15.64294248
1 CNFI к RUB
9.90381744
1 CNFI к INR
8.48444256
1 CNFI к IDR
Rp1,603.16106588
1 CNFI к PHP
5.83056936
1 CNFI к EGP
￡E.5.0592564
1 CNFI к BRL
R$0.63017064
1 CNFI к CAD
C$0.14213628
1 CNFI к BDT
11.8579428
1 CNFI к NGN
153.62546364
1 CNFI к UAH
4.16071656
1 CNFI к VES
Bs5.069196
1 CNFI к PKR
Rs27.62513028
1 CNFI к KZT
51.42053268
1 CNFI к THB
฿3.38840964
1 CNFI к TWD
NT$3.2502492
1 CNFI к CHF
Fr0.08746848
1 CNFI к HKD
HK$0.77330088
1 CNFI к MAD
.د.م0.99992376