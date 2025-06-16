Логотип Compute Horde

Цена Compute Horde (SN12)

USD

График цены Compute Horde (SN12) в реальном времени

$5,97
$5,97$5,97
+4,00%(1D)

Цена Compute Horde (SN12) сегодня

Текущая цена Compute Horde (SN12) сегодня составляет 5,97 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7,63M USD. Цена SN12 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Compute Horde:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Compute Horde в течение дня составляет +4,03%
- Оборотное предложение составляет 1,28M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене SN12 к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах SN12.

Ценовые показатели Compute Horde (SN12) - USD

За сегодня изменение цены Compute Horde на USD составило $ +0,231577.
За последние 30 дней изменение цены Compute Horde на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Compute Horde на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Compute Horde на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,231577+4,03%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Compute Horde (SN12)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Compute Horde: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 5,5
$ 5,5$ 5,5

$ 6,22
$ 6,22$ 6,22

$ 9,41
$ 9,41$ 9,41

+0,84%

+4,03%

-29,86%

Рыночная информация Compute Horde (SN12)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 7,63M
$ 7,63M$ 7,63M

--
----

1,28M
1,28M 1,28M

Что такое Compute Horde (SN12)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Compute Horde (SN12)

Официальный веб-сайт

Токеномика Compute Horde (SN12)

Понимание токеномики Compute Horde (SN12) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SN12 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Compute Horde (SN12)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

SN12 на местную валюту

1 SN12 к VND
157 100,55
1 SN12 к AUD
A$9,0744
1 SN12 к GBP
4,3581
1 SN12 к EUR
5,1342
1 SN12 к USD
$5,97
1 SN12 к MYR
RM25,3128
1 SN12 к TRY
234,9792
1 SN12 к JPY
¥858,9636
1 SN12 к RUB
469,3614
1 SN12 к INR
512,1663
1 SN12 к IDR
Rp96 290,3091
1 SN12 к KRW
8 089,4097
1 SN12 к PHP
335,6931
1 SN12 к EGP
￡E.299,9925
1 SN12 к BRL
R$32,835
1 SN12 к CAD
C$8,0595
1 SN12 к BDT
729,7728
1 SN12 к NGN
9 227,1723
1 SN12 к UAH
248,0535
1 SN12 к VES
Bs597
1 SN12 к PKR
Rs1 689,2712
1 SN12 к KZT
3 059,9235
1 SN12 к THB
฿193,5474
1 SN12 к TWD
NT$175,5777
1 SN12 к AED
د.إ21,9099
1 SN12 к CHF
Fr4,8357
1 SN12 к HKD
HK$46,8048
1 SN12 к MAD
.د.م54,327
1 SN12 к MXN
$112,5942