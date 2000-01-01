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Топ токенов категории Экосистема Bittensor по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Bittensor. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.222
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 201.46
-0.70%
-2.17%
+1.92%
$ 2.23B
$ 5.42K
3
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001383
+0.14%
-0.43%
-4.08%
$ 71.10M
$ 39.55M
4
Targon
Targon
SN4
$ 11.49
-0.43%
-0.04%
+0.70%
$ 61.58M
$ 248.08K
5
affine
affine
SN120
$ 12.25
-0.41%
-0.04%
+2.25%
$ 46.37M
$ 3.35M
6
Score
Score
SN44
$ 8.48
-0.59%
-0.06%
+10.70%
$ 43.76M
$ 912.81K
7
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.66
-0.30%
-0.08%
+8.65%
$ 34.41M
$ 9.90M
8
iota
iota
SN9
$ 6.74
-0.44%
-0.03%
-0.15%
$ 31.37M
$ 158.54K
9
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 6.02
-0.33%
-0.04%
+5.80%
$ 29.88M
$ 184.09K
10
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.92
-0.81%
-0.03%
+9.09%
$ 23.85M
$ 343.26K
11
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.44
0.00%
-0.04%
+1.78%
$ 16.99M
$ 131.39K
12
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12.37
-0.96%
-0.09%
+12.66%
$ 16.38M
$ 767.11K
13
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.32
-1.28%
-0.10%
-6.45%
$ 11.67M
$ 13.28K
14
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.76
-0.36%
-0.04%
0.00%
$ 11.11M
$ 17.47K
15
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.03
+0.50%
-0.08%
+22.29%
$ 9.82M
$ 300.64K
16
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.06
-0.96%
-0.04%
-1.44%
$ 9.67M
$ 54.45K
17
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.85
0.00%
+0.18%
+55.46%
$ 9.22M
$ 2.13M
18
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 2.06
-0.48%
-0.04%
0.00%
$ 9.17M
$ 3.78K
19
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.66
-0.60%
-0.04%
+0.61%
$ 8.21M
$ 28.07K
20
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 1.95
-1.52%
-0.08%
-5.34%
$ 7.27M
$ 270.26K
21
grail
grail
SN81
$ 1.59
0.00%
-0.04%
0.00%
$ 6.85M
$ 46.96K
22
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.49
-1.97%
-0.10%
-15.82%
$ 6.72M
$ 367.49K
23
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.31
-0.76%
-0.00%
-1.50%
$ 6.53M
$ 188.78K
24
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 5.01
-1.57%
-0.06%
-3.28%
$ 6.52M
$ 205.77K
25
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.24
-1.59%
-0.06%
-2.36%
$ 6.47M
$ 11.57K
26
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.23
-0.81%
-0.04%
-1.60%
$ 6.30M
$ 5.09K
27
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.36
-2.16%
-0.04%
+1.49%
$ 6.29M
$ 7.74K
28
ORO
ORO
SN15
$ 4.3
-1.15%
+0.01%
+10.82%
$ 6.01M
$ 375.79K
29
basilica
basilica
SN39
$ 1.31
0.00%
-0.04%
-3.68%
$ 5.68M
$ 11.49K
30
Zeus
Zeus
SN18
$ 1.042
-0.48%
-0.04%
+0.87%
$ 5.37M
$ 70.39K
31
Graphite
Graphite
SN43
$ 1.082
-0.46%
-0.04%
+1.41%
$ 5.28M
$ 607.71
32
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 2.88
0.00%
-0.12%
+87.01%
$ 5.19M
$ 1.68M
33
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.14
0.00%
-0.04%
-3.39%
$ 5.12M
$ 21.36K
34
Synth
Synth
SN50
$ 0.978423
-0.19%
-0.02%
-3.13%
$ 4.90M
$ 75.50K
35
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0.918433
-0.61%
-0.12%
+4.91%
$ 4.65M
$ 328.11K
36
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 1.014
0.00%
-0.05%
-0.29%
$ 4.57M
$ 13.53K
37
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.883618
-3.18%
-0.05%
+2.35%
$ 4.51M
$ 282.30K
38
Ditto
Ditto
SN118
$ 1.88
0.00%
-0.02%
+4.44%
$ 4.50M
$ 525.01K
39
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 1.007
-1.47%
-0.04%
-3.73%
$ 4.47M
$ 2.19K
40
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.901946
-0.90%
-0.04%
-2.72%
$ 4.41M
$ 1.23K
41
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.917583
-0.69%
-0.02%
+3.57%
$ 4.31M
$ 172.29K
42
Omron
Omron
SN2
$ 0.845551
-0.42%
-0.07%
-5.20%
$ 4.12M
$ 31.04K
43
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.806263
-1.48%
-0.03%
+0.88%
$ 4.03M
$ 168.37K
44
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 0.996435
-0.46%
-0.04%
-0.56%
$ 3.84M
$ 37.29K
45
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 1.44
-0.69%
-0.09%
-20.44%
$ 3.71M
$ 161.58K
46
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.64143
-0.47%
-0.04%
-1.49%
$ 3.68M
$ 1.37K
47
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 0.773495
-0.50%
-0.05%
-4.38%
$ 3.61M
$ 242.42K
48
Gittensor
Gittensor
SN74
$ 0.765937
-0.47%
-0.04%
-6.86%
$ 3.45M
$ 3.13K
49
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.677704
-0.06%
-0.02%
+0.15%
$ 3.42M
$ 43.99K
50
Level 114
Level 114
SN114
$ 2.3
-0.43%
-0.10%
+4.55%
$ 3.35M
$ 142.99K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Bittensor и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Bittensor представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 118 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $8.32B.
Какой токен из категории Экосистема Bittensor демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Bittensor, отслеживаемых на MEXC, BZZ продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.29% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Bittensor находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 118 токенов категории Экосистема Bittensor, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Bittensor относятся LINK, TAO, BEAMX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Bittensor?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Bittensor составляет примерно $8.32B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Bittensor, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.