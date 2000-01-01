Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Подсети Bittensor по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Подсети Bittensor. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Beam
Beam
BEAMX
$ 0,001383
+%0,14
-%0,43
-%4,08
$ 71,10M
$ 39,55M
2
Targon
Targon
SN4
$ 11,49
-%0,43
-%0,04
+%0,70
$ 61,58M
$ 248,08K
3
affine
affine
SN120
$ 12,25
-%0,41
-%0,04
+%2,25
$ 46,37M
$ 3,35M
4
Score
Score
SN44
$ 8,48
-%0,59
-%0,06
+%10,70
$ 43,76M
$ 912,81K
5
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6,66
-%0,30
-%0,08
+%8,65
$ 34,41M
$ 9,90M
6
iota
iota
SN9
$ 6,74
-%0,44
-%0,03
-%0,15
$ 31,37M
$ 158,54K
7
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 6,02
-%0,33
-%0,04
+%5,80
$ 29,88M
$ 184,09K
8
NOVA
NOVA
SN68
$ 4,92
-%0,81
-%0,03
+%9,09
$ 23,85M
$ 343,26K
9
Gradients
Gradients
SN56
$ 3,44
%0,00
-%0,04
+%1,78
$ 16,99M
$ 131,39K
10
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12,37
-%0,96
-%0,09
+%12,66
$ 16,38M
$ 767,11K
11
BitMind
BitMind
SN34
$ 2,32
-%1,28
-%0,10
-%6,45
$ 11,67M
$ 13,28K
12
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2,76
-%0,36
-%0,04
%0,00
$ 11,11M
$ 17,47K
13
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2,03
+%0,50
-%0,08
+%22,29
$ 9,82M
$ 300,64K
14
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2,06
-%0,96
-%0,04
-%1,44
$ 9,67M
$ 54,45K
15
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1,85
%0,00
+%0,18
+%55,46
$ 9,22M
$ 2,13M
16
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 2,06
-%0,48
-%0,04
%0,00
$ 9,17M
$ 3,78K
17
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1,66
-%0,60
-%0,04
+%0,61
$ 8,21M
$ 28,07K
18
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 1,95
-%1,52
-%0,08
-%5,34
$ 7,27M
$ 270,26K
19
grail
grail
SN81
$ 1,59
%0,00
-%0,04
%0,00
$ 6,85M
$ 46,96K
20
Dippy
Dippy
SN11
$ 1,49
-%1,97
-%0,10
-%15,82
$ 6,72M
$ 367,49K
21
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1,31
-%0,76
-%0,00
-%1,50
$ 6,53M
$ 188,78K
22
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 5,01
-%1,57
-%0,06
-%3,28
$ 6,52M
$ 205,77K
23
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1,24
-%1,59
-%0,06
-%2,36
$ 6,47M
$ 11,57K
24
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1,23
-%0,81
-%0,04
-%1,60
$ 6,30M
$ 5,09K
25
Dojo
Dojo
SN52
$ 1,36
-%2,16
-%0,04
+%1,49
$ 6,29M
$ 7,74K
26
ORO
ORO
SN15
$ 4,3
-%1,15
+%0,01
+%10,82
$ 6,01M
$ 375,79K
27
basilica
basilica
SN39
$ 1,31
%0,00
-%0,04
-%3,68
$ 5,68M
$ 11,49K
28
Zeus
Zeus
SN18
$ 1,042
-%0,48
-%0,04
+%0,87
$ 5,37M
$ 70,39K
29
Graphite
Graphite
SN43
$ 1,082
-%0,46
-%0,04
+%1,41
$ 5,28M
$ 607,71
30
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 2,88
%0,00
-%0,12
+%87,01
$ 5,19M
$ 1,68M
31
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1,14
%0,00
-%0,04
-%3,39
$ 5,12M
$ 21,36K
32
Synth
Synth
SN50
$ 0,978423
-%0,19
-%0,02
-%3,13
$ 4,90M
$ 75,50K
33
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0,918433
-%0,61
-%0,12
+%4,91
$ 4,65M
$ 328,11K
34
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 1,014
%0,00
-%0,05
-%0,29
$ 4,57M
$ 13,53K
35
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0,883618
-%3,18
-%0,05
+%2,35
$ 4,51M
$ 282,30K
36
Ditto
Ditto
SN118
$ 1,88
%0,00
-%0,02
+%4,44
$ 4,50M
$ 525,01K
37
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 1,007
-%1,47
-%0,04
-%3,73
$ 4,47M
$ 2,19K
38
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0,901946
-%0,90
-%0,04
-%2,72
$ 4,41M
$ 1,23K
39
Nuance
Nuance
SN23
$ 0,917583
-%0,69
-%0,02
+%3,57
$ 4,31M
$ 172,29K
40
Omron
Omron
SN2
$ 0,845551
-%0,42
-%0,07
-%5,20
$ 4,12M
$ 31,04K
41
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0,806263
-%1,48
-%0,03
+%0,88
$ 4,03M
$ 168,37K
42
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 0,996435
-%0,46
-%0,04
-%0,56
$ 3,84M
$ 37,29K
43
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 1,44
-%0,69
-%0,09
-%20,44
$ 3,71M
$ 161,58K
44
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0,64143
-%0,47
-%0,04
-%1,49
$ 3,68M
$ 1,37K
45
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 0,773495
-%0,50
-%0,05
-%4,38
$ 3,61M
$ 242,42K
46
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0,677704
-%0,06
-%0,02
+%0,15
$ 3,42M
$ 43,99K
47
Level 114
Level 114
SN114
$ 2,3
-%0,43
-%0,10
+%4,55
$ 3,35M
$ 142,99K
48
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0,728845
-%1,51
-%0,03
+%5,25
$ 3,34M
$ 13,04K
49
Distributed Training
Distributed Training
SN38
$ 2,33
-%1,69
-%0,03
+%2,19
$ 3,30M
$ 38,51K
50
Coldint
Coldint
SN29
$ 0,630854
-%1,48
-%0,04
+%1,26
$ 3,22M
$ 157,61

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Подсети Bittensor и почему они так популярны?
Токены категории Подсети Bittensor представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 101 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $676.98M.
Какой токен из категории Подсети Bittensor демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Подсети Bittensor, отслеживаемых на MEXC, BZZ продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.29% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Подсети Bittensor находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 101 токенов категории Подсети Bittensor, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Подсети Bittensor относятся BEAMX, SN4, SN120. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Подсети Bittensor?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Подсети Bittensor составляет примерно $676.98M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Подсети Bittensor, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.