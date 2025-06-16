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Цена Coge Coin (COGE)

USD

График цены Coge Coin (COGE) в реальном времени

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-20,10%(1D)

Цена Coge Coin (COGE) сегодня

Текущая цена Coge Coin (COGE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 8,85K USD. Цена COGE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Coge Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Coge Coin в течение дня составляет -20,11%
- Оборотное предложение составляет 999,28M USD

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Ценовые показатели Coge Coin (COGE) - USD

За сегодня изменение цены Coge Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Coge Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Coge Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Coge Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-20,11%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Coge Coin (COGE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Coge Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3,94%

-20,11%

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Рыночная информация Coge Coin (COGE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 8,85K
$ 8,85K$ 8,85K

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999,28M
999,28M 999,28M

Что такое Coge Coin (COGE)

Coge coin is a coin challenging dogecoins boomer status. Let the coge rule

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Источник Coge Coin (COGE)

Официальный веб-сайт

Токеномика Coge Coin (COGE)

Понимание токеномики Coge Coin (COGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COGE прямо сейчас!

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COGE на местную валюту

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