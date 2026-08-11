Какова текущая цена Hastra Wrapped YLDS?

Hastra Wrapped YLDS торгуется по цене ₽74.82137343520000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Hastra Wrapped YLDS составляет ₽80.1336909490992000, тогда как ATL — ₽73.3097572276886544000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка WYLDS?

Рыночная капитализация составляет ₽12738298573.4438918624000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Hastra Wrapped YLDS на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле WYLDS.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 175763871.942133 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Hastra Wrapped YLDS?

Hastra Wrapped YLDS входит в классификацию Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность WYLDS?

Работа в сети -- позволяет WYLDS использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.