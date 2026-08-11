Какова текущая цена Fluid Wrapped Staked ETH?

Fluid Wrapped Staked ETH торгуется по цене ₽170404.511103997744000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Fluid Wrapped Staked ETH составляет ₽340314.462830776560000, тогда как ATL — ₽118926.940345424848000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка FWSTETH?

Рыночная капитализация составляет ₽2580771917.5203711984000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Fluid Wrapped Staked ETH на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле FWSTETH.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 15145.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Fluid Wrapped Staked ETH?

Fluid Wrapped Staked ETH входит в классификацию Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Liquid Staked ETH,Fluid Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность FWSTETH?

Работа в сети -- позволяет FWSTETH использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.