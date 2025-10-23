Текущая цена Lorenzo Wrapped Bitcoin сегодня составляет 109 695 USD. Следите за обновлениями цены ENZOBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ENZOBTC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Lorenzo Wrapped Bitcoin сегодня составляет 109 695 USD. Следите за обновлениями цены ENZOBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ENZOBTC прямо сейчас на MEXC.

Логотип Lorenzo Wrapped Bitcoin

Не в листинге

$109 695
-0,10%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:49:54 (UTC+8)

Информация о ценах Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 108 449
Мин 24Ч
$ 110 428
Макс 24Ч

$ 108 449
$ 110 428
$ 115 819
$ 108 449
-0,18%

-0,14%

-2,61%

-2,61%

Текущая цена Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) составляет $109 695. За последние 24 часа ENZOBTC торговался в диапазоне от $ 108 449 до $ 110 428, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ENZOBTC за все время составляет $ 115 819, а минимальная – $ 108 449.

Что касается краткосрочной динамики, ENZOBTC изменился на -0,18% за последний час, на -0,14% за 24 часа и на -2,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

$ 65,95M
--
$ 65,95M
601,20
601,19726415
Текущая рыночная капитализация Lorenzo Wrapped Bitcoin составляет $ 65,95M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ENZOBTC составляет 601,20, а общее предложение – 601.19726415. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 65,95M.

История цен Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) в USD

За сегодня изменение цены Lorenzo Wrapped Bitcoin на USD составило $ -157,3231901773.
За последние 30 дней изменение цены Lorenzo Wrapped Bitcoin на USD составило $ -1 507,6261410000.
За последние 60 дней изменение цены Lorenzo Wrapped Bitcoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lorenzo Wrapped Bitcoin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -157,3231901773-0,14%
30 дней$ -1 507,6261410000-1,37%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Lorenzo Wrapped Bitcoin (USD)

Сколько будет стоить Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Lorenzo Wrapped Bitcoin.

Проверьте прогноз цены Lorenzo Wrapped Bitcoin!

ENZOBTC на местную валюту

Токеномика Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Понимание токеномики Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ENZOBTC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Сколько стоит Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на сегодня?
Актуальная цена ENZOBTC в USD – 109 695 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ENZOBTC в USD?
Текущая цена ENZOBTC в USD составляет $ 109 695. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Lorenzo Wrapped Bitcoin?
Рыночная капитализация ENZOBTC составляет $ 65,95M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ENZOBTC?
Циркулирующее предложение ENZOBTC составляет 601,20 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ENZOBTC?
ENZOBTC достиг максимальной цены (ATH) в 115 819 USD.
Какова была минимальная цена ENZOBTC за все время (ATL)?
ENZOBTC достиг минимальной цены (ATL) в 108 449 USD.
Каков объем торгов ENZOBTC?
Объем торгов за последние 24 часа для ENZOBTC составляет -- USD.
Вырастет ли ENZOBTC в цене в этом году?
ENZOBTC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ENZOBTC для более подробного анализа.
