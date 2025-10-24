Текущая цена Wrapped Aave Plasma USDT0 сегодня составляет 1,004 USD. Следите за обновлениями цены WAPLAUSDT0 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAPLAUSDT0 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Aave Plasma USDT0 сегодня составляет 1,004 USD. Следите за обновлениями цены WAPLAUSDT0 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAPLAUSDT0 прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WAPLAUSDT0

Информация о цене WAPLAUSDT0

Токеномика WAPLAUSDT0

Прогноз цен WAPLAUSDT0

Логотип Wrapped Aave Plasma USDT0

Цена Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Не в листинге

Текущая цена 1 WAPLAUSDT0 в USD:

$1,004
$1,004
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:14:21 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,001
$ 1,001
Мин 24Ч
$ 1,005
$ 1,005
Макс 24Ч

$ 1,001
$ 1,001

$ 1,005
$ 1,005

$ 1,029
$ 1,029

$ 0,988984
$ 0,988984

+0,03%

+0,12%

+0,43%

+0,43%

Текущая цена Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) составляет $1,004. За последние 24 часа WAPLAUSDT0 торговался в диапазоне от $ 1,001 до $ 1,005, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WAPLAUSDT0 за все время составляет $ 1,029, а минимальная – $ 0,988984.

Что касается краткосрочной динамики, WAPLAUSDT0 изменился на +0,03% за последний час, на +0,12% за 24 часа и на +0,43% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

$ 61,48M
$ 61,48M

--
--

$ 61,48M
$ 61,48M

61,26M
61,26M

61 260 740,987059
61 260 740,987059

Текущая рыночная капитализация Wrapped Aave Plasma USDT0 составляет $ 61,48M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAPLAUSDT0 составляет 61,26M, а общее предложение – 61260740.987059. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 61,48M.

История цен Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Aave Plasma USDT0 на USD составило $ +0,00124274.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Aave Plasma USDT0 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Aave Plasma USDT0 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Aave Plasma USDT0 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00124274+0,12%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Прогноз цены Wrapped Aave Plasma USDT0 (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Plasma USDT0.

Проверьте прогноз цены Wrapped Aave Plasma USDT0!

WAPLAUSDT0 на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Понимание токеномики Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAPLAUSDT0 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Сколько стоит Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) на сегодня?
Актуальная цена WAPLAUSDT0 в USD – 1,004 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WAPLAUSDT0 в USD?
Текущая цена WAPLAUSDT0 в USD составляет $ 1,004. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Plasma USDT0?
Рыночная капитализация WAPLAUSDT0 составляет $ 61,48M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WAPLAUSDT0?
Циркулирующее предложение WAPLAUSDT0 составляет 61,26M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WAPLAUSDT0?
WAPLAUSDT0 достиг максимальной цены (ATH) в 1,029 USD.
Какова была минимальная цена WAPLAUSDT0 за все время (ATL)?
WAPLAUSDT0 достиг минимальной цены (ATL) в 0,988984 USD.
Каков объем торгов WAPLAUSDT0?
Объем торгов за последние 24 часа для WAPLAUSDT0 составляет -- USD.
Вырастет ли WAPLAUSDT0 в цене в этом году?
WAPLAUSDT0 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAPLAUSDT0 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:14:21 (UTC+8)

