Сегодняшняя цена OKX Wrapped ETH

Текущая цена OKX Wrapped ETH (XETH) сегодня составляет $ 1,871.28 с изменением 1.98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XETH на USD составляет $ 1,871.28 за XETH.

На данный момент OKX Wrapped ETH занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18,643,261, при оборотном предложении 9.96K XETH. В течение последних 24 часов, XETH торговался в диапазоне от $ 1,867.34 (минимум) до $ 1,929.28 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 3,185.56, тогда как исторический минимум составил $ 1,514.44.

В краткосрочной перспективе XETH изменился на -0.13% за последний час и на +0.79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 220.04K.

Рыночная информация OKX Wrapped ETH (XETH)

Рыночная капитализация $ 18.64M$ 18.64M $ 18.64M Объем (24Ч) $ 220.04K$ 220.04K $ 220.04K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 18.64M$ 18.64M $ 18.64M Оборотное предложение 9.96K 9.96K 9.96K Общее предложение 9,962.89134966 9,962.89134966 9,962.89134966

Текущая рыночная капитализация OKX Wrapped ETH составляет $ 18.64M, при 24-часовом объеме торгов $ 220.04K. Циркулируещее обращение XETH составляет 9.96K, а общее предложение – 9962.89134966. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18.64M.