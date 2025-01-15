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Цена Wrapped rsETH (WRSETH)

USD

График цены Wrapped rsETH (WRSETH) в реальном времени

$3,321.1
$3,321.1$3,321.1
+6.50%(1D)

Цена Wrapped rsETH (WRSETH) сегодня

Текущая цена Wrapped rsETH (WRSETH) сегодня составляет 3,321.08 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WRSETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped rsETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.37M USD
- Изменение цены Wrapped rsETH в течение дня составляет +6.52%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped rsETH (WRSETH) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped rsETH на USD составило $ +203.17.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped rsETH на USD составило $ -583.1713526520.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped rsETH на USD составило $ +197.0622597440.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped rsETH на USD составило $ +631.828927994385.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +203.17+6.52%
30 дней$ -583.1713526520-17.55%
60 дней$ +197.0622597440+5.93%
90 дней$ +631.828927994385+23.49%

Анализ цен Wrapped rsETH (WRSETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped rsETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,106.14
$ 3,106.14$ 3,106.14

$ 3,350.37
$ 3,350.37$ 3,350.37

$ 4,221.58
$ 4,221.58$ 4,221.58

+0.77%

+6.52%

-6.58%

Рыночная информация Wrapped rsETH (WRSETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

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Источник Wrapped rsETH (WRSETH)

Официальный веб-сайт

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