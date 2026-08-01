Какова текущая цена Bitget Wrapped BTC?

Bitget Wrapped BTC торгуется по цене ₽4782220.1337999760000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.86%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Bitget Wrapped BTC составляет ₽6187355.9515208000000, тогда как ATL — ₽4361524.8192243840000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка BGBTC?

Рыночная капитализация составляет ₽3749265747.2638807600000, что ставит актив на 426-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Bitget Wrapped BTC на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле BGBTC.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 784.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Bitget Wrapped BTC?

Bitget Wrapped BTC входит в классификацию Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность BGBTC?

Работа в сети -- позволяет BGBTC использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.