Какова текущая цена Wrapped FOGO?

Wrapped FOGO торгуется по цене ₽0.683209789405799040000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.74%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Wrapped FOGO составляет ₽1.966020008810583040000, тогда как ATL — ₽0.588253702023076320000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка WFOGO?

Рыночная капитализация составляет ₽6864966221.1989125680000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Wrapped FOGO на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле WFOGO.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 10044778317.84362 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Wrapped FOGO?

Wrapped FOGO входит в классификацию Wrapped-Tokens,Fogo Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность WFOGO?

Работа в сети -- позволяет WFOGO использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.