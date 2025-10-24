Текущая цена Wrapped XPL сегодня составляет 0,358719 USD. Следите за обновлениями цены WXPL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WXPL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped XPL сегодня составляет 0,358719 USD. Следите за обновлениями цены WXPL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WXPL прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 WXPL в USD:

$0,360712
-5,90%1D
-5,90%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Wrapped XPL (WXPL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:15:36 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped XPL (WXPL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,339178
Мин 24Ч
Мин 24Ч
$ 0,383329
Макс 24Ч
Макс 24Ч

$ 0,339178
$ 0,339178$ 0,339178

$ 0,383329
$ 0,383329$ 0,383329

$ 1,69
$ 1,69$ 1,69

$ 0,339178
$ 0,339178$ 0,339178

-0,18%

-6,42%

-22,74%

-22,74%

Текущая цена Wrapped XPL (WXPL) составляет $0,358719. За последние 24 часа WXPL торговался в диапазоне от $ 0,339178 до $ 0,383329, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WXPL за все время составляет $ 1,69, а минимальная – $ 0,339178.

Что касается краткосрочной динамики, WXPL изменился на -0,18% за последний час, на -6,42% за 24 часа и на -22,74% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped XPL (WXPL)

$ 31,64M
$ 31,64M$ 31,64M

--
----

$ 31,64M
$ 31,64M$ 31,64M

87,70M
87,70M 87,70M

87 701 583,24219005
87 701 583,24219005 87 701 583,24219005

Текущая рыночная капитализация Wrapped XPL составляет $ 31,64M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WXPL составляет 87,70M, а общее предложение – 87701583.24219005. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,64M.

История цен Wrapped XPL (WXPL) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped XPL на USD составило $ -0,0246101485714779.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped XPL на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped XPL на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped XPL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0246101485714779-6,42%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped XPL (WXPL)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Wrapped XPL (USD)

Сколько будет стоить Wrapped XPL (WXPL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped XPL (WXPL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped XPL.

Проверьте прогноз цены Wrapped XPL!

WXPL на местную валюту

Токеномика Wrapped XPL (WXPL)

Понимание токеномики Wrapped XPL (WXPL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WXPL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped XPL (WXPL)

Сколько стоит Wrapped XPL (WXPL) на сегодня?
Актуальная цена WXPL в USD – 0,358719 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WXPL в USD?
Текущая цена WXPL в USD составляет $ 0,358719. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped XPL?
Рыночная капитализация WXPL составляет $ 31,64M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WXPL?
Циркулирующее предложение WXPL составляет 87,70M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WXPL?
WXPL достиг максимальной цены (ATH) в 1,69 USD.
Какова была минимальная цена WXPL за все время (ATL)?
WXPL достиг минимальной цены (ATL) в 0,339178 USD.
Каков объем торгов WXPL?
Объем торгов за последние 24 часа для WXPL составляет -- USD.
Вырастет ли WXPL в цене в этом году?
WXPL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WXPL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:15:36 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.