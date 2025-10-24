Что такое Wrapped XPL (WXPL)

Токеномика Wrapped XPL (WXPL)

Понимание токеномики Wrapped XPL (WXPL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WXPL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped XPL (WXPL) Сколько стоит Wrapped XPL (WXPL) на сегодня? Актуальная цена WXPL в USD – 0,358719 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WXPL в USD? $ 0,358719 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WXPL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped XPL? Рыночная капитализация WXPL составляет $ 31,64M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WXPL? Циркулирующее предложение WXPL составляет 87,70M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WXPL? WXPL достиг максимальной цены (ATH) в 1,69 USD . Какова была минимальная цена WXPL за все время (ATL)? WXPL достиг минимальной цены (ATL) в 0,339178 USD . Каков объем торгов WXPL? Объем торгов за последние 24 часа для WXPL составляет -- USD . Вырастет ли WXPL в цене в этом году? WXPL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WXPL для более подробного анализа.

