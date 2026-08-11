Какова текущая цена Wrapped NXM?

Wrapped NXM оценивается в ₽3654.056404743360000, за сегодняшний день она изменилась на -2.82%.

Насколько быстро растёт сообщество WNXM?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Wrapped NXM?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Wrapped NXM в секторе Crypto-Backed Tokens,Insurance,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов WNXM?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как WNXM соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽9787.544202877280000, а ATL — ₽582.075324097120000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 408584.6841629479 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.