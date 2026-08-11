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Текущая цена Wrapped NXM сегодня составляет 48.84 USD. Рыночная капитализация WNXM составляет 19,954,080 USD. Отслеживайте обновления цен WNXM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wrapped NXM сегодня составляет 48.84 USD. Рыночная капитализация WNXM составляет 19,954,080 USD. Отслеживайте обновления цен WNXM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Wrapped NXM (WNXM)

Не в листинге

Текущая цена 1 WNXM в USD:

$49.96
$49.96$49.96
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped NXM (WNXM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:17:11 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wrapped NXM

Текущая цена Wrapped NXM (WNXM) сегодня составляет $ 48.84 с изменением 2.83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WNXM на USD составляет $ 48.84 за WNXM.

На данный момент Wrapped NXM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 19,954,080, при оборотном предложении 408.58K WNXM. В течение последних 24 часов, WNXM торговался в диапазоне от $ 48.36 (минимум) до $ 51.78 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 130.82, тогда как исторический минимум составил $ 7.78.

В краткосрочной перспективе WNXM изменился на -0.04% за последний час и на -2.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 6.64K.

Рыночная информация Wrapped NXM (WNXM)

$ 19.95M
$ 19.95M$ 19.95M

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

$ 19.95M
$ 19.95M$ 19.95M

408.58K
408.58K 408.58K

408,584.6841629479
408,584.6841629479 408,584.6841629479

Текущая рыночная капитализация Wrapped NXM составляет $ 19.95M, при 24-часовом объеме торгов $ 6.64K. Циркулируещее обращение WNXM составляет 408.58K, а общее предложение – 408584.6841629479. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19.95M.

История цен Wrapped NXM в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 48.36
$ 48.36$ 48.36
Мин 24Ч
$ 51.78
$ 51.78$ 51.78
Макс 24Ч

$ 48.36
$ 48.36$ 48.36

$ 51.78
$ 51.78$ 51.78

$ 130.82
$ 130.82$ 130.82

$ 7.78
$ 7.78$ 7.78

-0.04%

-2.82%

-2.11%

-2.11%

История цен Wrapped NXM (WNXM) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped NXM на USD составило $ -1.4218334950108087.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped NXM на USD составило $ -0.1671255960.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped NXM на USD составило $ +4.6123177320.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped NXM на USD составило $ +0.00999759598367.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1.4218334950108087-2.82%
30 дней$ -0.1671255960-0.34%
60 дней$ +4.6123177320+9.44%
90 дней$ +0.00999759598367+0.00%

Прогноз цены Wrapped NXM

Прогноз цены Wrapped NXM (WNXM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WNXM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Wrapped NXM (WNXM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wrapped NXM потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wrapped NXM достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WNXM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wrapped NXM».

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Источник Wrapped NXM (WNXM)

Официальный веб-сайт

Категория :

Crypto-Backed TokensEthereum EcosystemInsurance

О Wrapped NXM

Какова текущая цена Wrapped NXM?

Wrapped NXM оценивается в ₽3654.056404743360000, за сегодняшний день она изменилась на -2.82%.

Насколько быстро растёт сообщество WNXM?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Wrapped NXM?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Wrapped NXM в секторе Crypto-Backed Tokens,Insurance,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов WNXM?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как WNXM соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽9787.544202877280000, а ATL — ₽582.075324097120000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 408584.6841629479 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:17:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped NXM (WNXM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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