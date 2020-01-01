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Топ токенов категории Платформа коллекционных карточек RWA по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Платформа коллекционных карточек RWA. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
READY
READY
READY
$ 0.005129
0.00%
-22.86%
-24.18%
$ 5.20M
$ 5.78M
2
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.886374
0.00%
-0.00%
-2.12%
$ 1.42M
$ 2.72K
3
Collector Crypt
Collector Crypt
CARDS
$ 0.14373
-0.36%
+10.22%
-16.87%
--
$ 724.00K
4
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.05325
-0.71%
-2.71%
+3.55%
--
$ 1.65M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Платформа коллекционных карточек RWA и почему они так популярны?
Токены категории Платформа коллекционных карточек RWA представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.62M.
Какой токен из категории Платформа коллекционных карточек RWA демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Платформа коллекционных карточек RWA, отслеживаемых на MEXC, CARDS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 10.22% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Платформа коллекционных карточек RWA находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Платформа коллекционных карточек RWA, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Платформа коллекционных карточек RWA относятся READY, CHARRED, CARDS. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Платформа коллекционных карточек RWA?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Платформа коллекционных карточек RWA составляет примерно $6.62M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Платформа коллекционных карточек RWA, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.