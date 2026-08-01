Какова текущая рыночная цена Charred Treasures?

Charred Treasures оценивается в ₽66.3052554749889920000, за последние 24 часа он изменился на -0.94%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у CHARRED?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии CHARRED сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Charred Treasures на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов CHARRED?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 1600000.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Charred Treasures?

Charred Treasures за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как CHARRED показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,RWA Protocol,Trading Card RWA Platform?

По сравнению с другими активами в сегменте Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,RWA Protocol,Trading Card RWA Platform, динамика CHARRED зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.