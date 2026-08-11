Какова текущая цена Matrixdock Silver?

Matrixdock Silver (XAGM) торгуется по цене ₽4898.212080123936000, что отражает изменение цены на уровне 1.36% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Matrixdock Silver в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities,Matrixdock Ecosystem, XAGM часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется XAGM?

За последние 24 часа объем торгов XAGM составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Matrixdock Silver в обращении?

Сегодня в обращении находится 73014.016644679 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг XAGM?

В настоящее время Matrixdock Silver занимает рейтинг №1600 с рыночной капитализацией ₽357654547.7897087136000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Matrixdock Silver за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 1.36%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Matrixdock Silver соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities,Matrixdock Ecosystem XAGM демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.