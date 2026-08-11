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Текущая цена Matrixdock Silver сегодня составляет 65,47 USD. Рыночная капитализация XAGM составляет 4 780 447 USD. Отслеживайте обновления цен XAGM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Matrixdock Silver сегодня составляет 65,47 USD. Рыночная капитализация XAGM составляет 4 780 447 USD. Отслеживайте обновления цен XAGM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Matrixdock Silver (XAGM)

Не в листинге

Текущая цена 1 XAGM в USD:

$65,47
$65,47$65,47
+0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Matrixdock Silver (XAGM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:08:23 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Matrixdock Silver

Текущая цена Matrixdock Silver (XAGM) сегодня составляет $ 65,47 с изменением 1,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XAGM на USD составляет $ 65,47 за XAGM.

На данный момент Matrixdock Silver занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 780 447, при оборотном предложении 73,01K XAGM. В течение последних 24 часов, XAGM торговался в диапазоне от $ 64,18 (минимум) до $ 65,78 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 89,38, тогда как исторический минимум составил $ 57,3.

В краткосрочной перспективе XAGM изменился на +0,09% за последний час и на +9,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 19,13K.

Рыночная информация Matrixdock Silver (XAGM)

$ 4,78M
$ 4,78M$ 4,78M

$ 19,13K
$ 19,13K$ 19,13K

$ 4,78M
$ 4,78M$ 4,78M

73,01K
73,01K 73,01K

73 014,016644679
73 014,016644679 73 014,016644679

Текущая рыночная капитализация Matrixdock Silver составляет $ 4,78M, при 24-часовом объеме торгов $ 19,13K. Циркулируещее обращение XAGM составляет 73,01K, а общее предложение – 73014.016644679. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,78M.

История цен Matrixdock Silver в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 64,18
$ 64,18$ 64,18
Мин 24Ч
$ 65,78
$ 65,78$ 65,78
Макс 24Ч

$ 64,18
$ 64,18$ 64,18

$ 65,78
$ 65,78$ 65,78

$ 89,38
$ 89,38$ 89,38

$ 57,3
$ 57,3$ 57,3

+0,09%

+1,36%

+9,27%

+9,27%

История цен Matrixdock Silver (XAGM) в USD

За сегодня изменение цены Matrixdock Silver на USD составило $ +0,880761.
За последние 30 дней изменение цены Matrixdock Silver на USD составило $ +2,6090253290.
За последние 60 дней изменение цены Matrixdock Silver на USD составило $ -0,8182440600.
За последние 90 дней изменение цены Matrixdock Silver на USD составило $ -0,00285250124085.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,880761+1,36%
30 дней$ +2,6090253290+3,99%
60 дней$ -0,8182440600-1,24%
90 дней$ -0,00285250124085-0,00%

Прогноз цены Matrixdock Silver

Прогноз цены Matrixdock Silver (XAGM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XAGM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Matrixdock Silver (XAGM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Matrixdock Silver потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Matrixdock Silver достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XAGM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Matrixdock Silver».

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Источник Matrixdock Silver (XAGM)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Sui Ecosystem

О Matrixdock Silver

Какова текущая цена Matrixdock Silver?

Matrixdock Silver (XAGM) торгуется по цене ₽4898.212080123936000, что отражает изменение цены на уровне 1.36% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Matrixdock Silver в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities,Matrixdock Ecosystem, XAGM часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется XAGM?

За последние 24 часа объем торгов XAGM составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Matrixdock Silver в обращении?

Сегодня в обращении находится 73014.016644679 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг XAGM?

В настоящее время Matrixdock Silver занимает рейтинг №1600 с рыночной капитализацией ₽357654547.7897087136000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Matrixdock Silver за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 1.36%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Matrixdock Silver соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities,Matrixdock Ecosystem XAGM демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:08:23 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Matrixdock Silver (XAGM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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