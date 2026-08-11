Сегодняшняя цена eSui Dollar

Текущая цена eSui Dollar (SUIUSDE) сегодня составляет $ 0.999091 с изменением 0.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUIUSDE на USD составляет $ 0.999091 за SUIUSDE.

На данный момент eSui Dollar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13,084,036, при оборотном предложении 13.10M SUIUSDE. В течение последних 24 часов, SUIUSDE торговался в диапазоне от $ 0.998857 (минимум) до $ 0.999447 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.062, тогда как исторический минимум составил $ 0.978642.

В краткосрочной перспективе SUIUSDE изменился на +0.02% за последний час и на +0.02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 15.08K.

Рыночная информация eSui Dollar (SUIUSDE)

Рыночная капитализация $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M Объем (24Ч) $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M Оборотное предложение 13.10M 13.10M 13.10M Общее предложение 13,096,208.621346 13,096,208.621346 13,096,208.621346

Текущая рыночная капитализация eSui Dollar составляет $ 13.08M, при 24-часовом объеме торгов $ 15.08K. Циркулируещее обращение SUIUSDE составляет 13.10M, а общее предложение – 13096208.621346. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13.08M.