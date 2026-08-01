Сегодняшняя цена Alpha Fi

Текущая цена Alpha Fi (ALPHA) сегодня составляет $ 0.613332 с изменением 3.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALPHA на USD составляет $ 0.613332 за ALPHA.

На данный момент Alpha Fi занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6,107,615, при оборотном предложении 9.96M ALPHA. В течение последних 24 часов, ALPHA торговался в диапазоне от $ 0.612831 (минимум) до $ 0.637019 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 5.39, тогда как исторический минимум составил $ 0.545245.

В краткосрочной перспективе ALPHA изменился на -0.66% за последний час и на +1.99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2.61K.

Рыночная информация Alpha Fi (ALPHA)

Рыночная капитализация $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M Объем (24Ч) $ 2.61K$ 2.61K $ 2.61K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Оборотное предложение 9.96M 9.96M 9.96M Общее предложение 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Alpha Fi составляет $ 6.11M, при 24-часовом объеме торгов $ 2.61K. Циркулируещее обращение ALPHA составляет 9.96M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6.13M.