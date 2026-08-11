Сегодняшняя цена Ember Third Eye

Текущая цена Ember Third Eye (ETHIRD) сегодня составляет $ 1,048 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ETHIRD на USD составляет $ 1,048 за ETHIRD.

На данный момент Ember Third Eye занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 650 917, при оборотном предложении 10,16M ETHIRD. В течение последних 24 часов, ETHIRD торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,14, тогда как исторический минимум составил $ 1,029.

В краткосрочной перспективе ETHIRD изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 314,38.

Рыночная информация Ember Third Eye (ETHIRD)

Рыночная капитализация $ 10,65M$ 10,65M $ 10,65M Объем (24Ч) $ 314,38$ 314,38 $ 314,38 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,65M$ 10,65M $ 10,65M Оборотное предложение 10,16M 10,16M 10,16M Общее предложение 10 163 619,09756 10 163 619,09756 10 163 619,09756

Текущая рыночная капитализация Ember Third Eye составляет $ 10,65M, при 24-часовом объеме торгов $ 314,38. Циркулируещее обращение ETHIRD составляет 10,16M, а общее предложение – 10163619.09756. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,65M.