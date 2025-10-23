Что такое Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol. Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

Источник Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Сколько стоит Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) на сегодня? Актуальная цена BUCK в USD – 1,0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BUCK в USD? $ 1,0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BUCK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bucket Protocol BUCK Stablecoin? Рыночная капитализация BUCK составляет $ 42,45M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BUCK? Циркулирующее предложение BUCK составляет 42,50M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BUCK? BUCK достиг максимальной цены (ATH) в 1,23 USD . Какова была минимальная цена BUCK за все время (ATL)? BUCK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BUCK? Объем торгов за последние 24 часа для BUCK составляет -- USD . Вырастет ли BUCK в цене в этом году? BUCK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BUCK для более подробного анализа.

