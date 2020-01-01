Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Эмитент стейблкоинов по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Эмитент стейблкоинов. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05402
-0.07%
+1.26%
-1.43%
$ 1.71B
$ 1.35M
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.95
+0.16%
-1.85%
-0.74%
$ 1.38B
$ 2.29K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05294
+0.27%
-1.51%
-5.01%
$ 1.23B
$ 1.11M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08806
+0.46%
-0.02%
-4.67%
$ 814.13M
$ 4.03M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.259
+1.51%
+10.42%
+28.27%
$ 398.44M
$ 4.00M
6
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001506
+0.33%
-5.27%
-7.62%
$ 146.80M
$ 107.90M
7
RE
RE
RE
$ 0.41115
-1.44%
+1.08%
+4.68%
$ 65.56M
$ 662.11K
8
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.095
-0.32%
-1.96%
-6.32%
$ 52.54M
$ 590.67K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01458
+0.27%
-1.48%
-5.19%
$ 40.93M
$ 3.78M
10
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06046
-0.13%
-1.13%
+0.15%
$ 27.55M
$ 1.02M
11
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3115
-0.48%
-4.19%
+16.19%
$ 27.42M
$ 196.81K
12
USUAL
USUAL
USUAL
$ 0.009213
+0.44%
-2.47%
+15.50%
$ 16.86M
$ 7.03M
13
STBL
STBL
STBL
$ 0.02348
-0.09%
-6.39%
-2.82%
$ 16.41M
$ 4.03M
14
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007899
+0.04%
-1.57%
+1.55%
$ 13.58M
$ 684.66M
15
Tribe
Tribe
TRIBE
$ 0.311013
+0.09%
--
+0.11%
$ 11.67M
$ 1.07K
16
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,048.41
+0.33%
-0.02%
-0.55%
$ 7.84M
$ 161.95K
17
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.627584
0.00%
-0.01%
+9.82%
$ 7.17M
$ 18.03K
18
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01735
-0.29%
-3.62%
+9.64%
$ 7.03M
$ 3.89M
19
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4036
+0.77%
+2.00%
-12.65%
$ 4.40M
$ 142.54K
20
Sperax
Sperax
SPA
$ 0.002059
-0.24%
-3.43%
+2.14%
$ 4.21M
$ 26.20M
21
Resupply
Resupply
RSUP
$ 0.121505
+0.34%
-0.07%
-3.87%
$ 3.13M
$ 6.88K
22
GAIB
GAIB
GAIB
$ 0.01294
+0.08%
-0.38%
-13.26%
$ 2.65M
$ 4.20M
23
Ampleforth Governance
Ampleforth Governance
FORTH
$ 0.185949
+2.65%
-0.05%
-4.29%
$ 2.00M
$ 45.11K
24
HAI
HAI
HAI
$ 0.001533
0.00%
+9.18%
+9.81%
$ 1.28M
$ 18.25M
25
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00110506
+1.85%
-0.07%
-2.83%
$ 1.11M
$ 7.01K
26
Reflexer Ungovernance
Reflexer Ungovernance
FLX
$ 1.18
+0.85%
-0.12%
+8.16%
$ 973.54K
$ 3.79K
27
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00775761
+0.35%
-0.01%
+3.66%
$ 756.73K
$ 89.08
28
Qi Dao
Qi Dao
QI
$ 0.00508052
+0.34%
-0.01%
-0.99%
$ 702.88K
$ 5.05
29
Argonot
Argonot
ARGNOT
$ 6.72
0.00%
-0.01%
+10.16%
$ 572.49K
$ 936.04
30
Thala
Thala
THL
$ 0.00748304
-0.17%
+0.02%
+0.25%
$ 536.91K
$ 133.05
31
Bucket Token
Bucket Token
BUT
$ 0.00091163
+0.22%
+0.01%
+1.31%
$ 385.09K
$ 111.11
32
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00119988
+0.02%
-0.02%
+7.65%
$ 188.46K
$ 309.14
33
Delpho USDV
Delpho USDV
USDV
$ 1.007
0.00%
0.00%
0.00%
$ 182.32K
$ 30.51K
34
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.0020312
+0.10%
-0.00%
-0.26%
$ 139.95K
$ 15.08
35
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance
ASF
$ 0.00792782
+0.22%
-0.03%
-13.37%
$ 132.82K
$ 639.98
36
dForce
dForce
DF
$ 8.611E-5
-0.02%
-0.90%
-14.41%
$ 86.10K
--
37
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.0001713
0.00%
--
-98.93%
$ 42.60K
$ 26.74
38
Novastro
Novastro
XNL
$ 0.00011693
+0.08%
-0.00%
-0.91%
$ 23.35K
$ 33.64K
39
Yala
Yala
YALA
$ 1.189E-5
0.00%
-50.50%
-85.13%
$ 3.58K
--
40
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02291
+0.66%
-1.07%
-9.00%
--
$ 4.46M
41
Unitas
Unitas
UP
$ 0.37657
+0.08%
+3.15%
+15.32%
--
$ 156.21K
42
Perle
Perle
PRL
$ 0.2981
+0.64%
+5.24%
+14.38%
--
$ 315.79K
43
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.032478
+0.16%
-0.27%
+2.91%
--
$ 2.00M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Эмитент стейблкоинов и почему они так популярны?
Токены категории Эмитент стейблкоинов представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 43 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.00B.
Какой токен из категории Эмитент стейблкоинов демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Эмитент стейблкоинов, отслеживаемых на MEXC, CRV продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 10.42% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Эмитент стейблкоинов находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 43 токенов категории Эмитент стейблкоинов, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Эмитент стейблкоинов относятся WLFI, AAVE, SKY. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Эмитент стейблкоинов?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Эмитент стейблкоинов составляет примерно $6.00B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Эмитент стейблкоинов, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.