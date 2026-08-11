Сегодняшняя цена Solomon

Текущая цена Solomon (SOLO) сегодня составляет $ 0,62747 с изменением 1,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOLO на USD составляет $ 0,62747 за SOLO.

На данный момент Solomon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7 168 340, при оборотном предложении 11,42M SOLO. В течение последних 24 часов, SOLO торговался в диапазоне от $ 0,626217 (минимум) до $ 0,637403 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,41, тогда как исторический минимум составил $ 0,460368.

В краткосрочной перспективе SOLO изменился на -0,02% за последний час и на +7,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 16,02K.

Рыночная информация Solomon (SOLO)

Рыночная капитализация $ 7,17M$ 7,17M $ 7,17M Объем (24Ч) $ 16,02K$ 16,02K $ 16,02K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16,19M$ 16,19M $ 16,19M Оборотное предложение 11,42M 11,42M 11,42M Общее предложение 25 799 967,913485 25 799 967,913485 25 799 967,913485

Текущая рыночная капитализация Solomon составляет $ 7,17M, при 24-часовом объеме торгов $ 16,02K. Циркулируещее обращение SOLO составляет 11,42M, а общее предложение – 25799967.913485. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,19M.