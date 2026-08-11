Сегодняшняя цена Tribe

Текущая цена Tribe (TRIBE) сегодня составляет $ 0,308721 с изменением 0,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRIBE на USD составляет $ 0,308721 за TRIBE.

На данный момент Tribe занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 582 610, при оборотном предложении 37,52M TRIBE. В течение последних 24 часов, TRIBE торговался в диапазоне от $ 0,30791 (минимум) до $ 0,311639 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,45, тогда как исторический минимум составил $ 0,14412.

В краткосрочной перспективе TRIBE изменился на 0,00% за последний час и на -0,37% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13,54.

Рыночная информация Tribe (TRIBE)

Рыночная капитализация $ 11,58M$ 11,58M $ 11,58M Объем (24Ч) $ 13,54$ 13,54 $ 13,54 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 308,72M$ 308,72M $ 308,72M Оборотное предложение 37,52M 37,52M 37,52M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Tribe составляет $ 11,58M, при 24-часовом объеме торгов $ 13,54. Циркулируещее обращение TRIBE составляет 37,52M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 308,72M.