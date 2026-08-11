Какова сегодняшняя цена Novastro (XNL)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.32%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов XNL находится в обращении?

Обращающееся предложение XNL составляет 200000020.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Novastro?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей XNL. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Novastro?

Рыночная капитализация составляет ₽1750789.8019533040000, что ставит Novastro на 8442-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется XNL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Novastro?

Недавнее изменение цены на -0.32% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Real World Assets (RWA),Stablecoin Issuer,RWA Protocol и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.