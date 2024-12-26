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Цена Asymmetry Finance (ASF)

USD

График цены Asymmetry Finance (ASF) в реальном времени

$1.57
$1.57$1.57
-2.60%(1D)

Цена Asymmetry Finance (ASF) сегодня

Текущая цена Asymmetry Finance (ASF) сегодня составляет 1.57 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 12.03M USD. Цена ASF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Asymmetry Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 65.01K USD
- Изменение цены Asymmetry Finance в течение дня составляет -2.69%
- Оборотное предложение составляет 7.55M USD

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Ценовые показатели Asymmetry Finance (ASF) - USD

За сегодня изменение цены Asymmetry Finance на USD составило $ -0.043487175739384.
За последние 30 дней изменение цены Asymmetry Finance на USD составило $ +2.2019209180.
За последние 60 дней изменение цены Asymmetry Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Asymmetry Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.043487175739384-2.69%
30 дней$ +2.2019209180+140.25%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Asymmetry Finance (ASF)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Asymmetry Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

-2.04%

-2.69%

-7.69%

Рыночная информация Asymmetry Finance (ASF)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 12.03M
$ 12.03M$ 12.03M

$ 65.01K
$ 65.01K$ 65.01K

7.55M
7.55M 7.55M

Что такое Asymmetry Finance (ASF)

Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, a synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2 in partnership with Ampleforth. This collaboration combines the robustness of Liquity’s protocol with the unique qualities of SPOT as collateral, aiming to create a stable and transparent financial ecosystem. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.

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Источник Asymmetry Finance (ASF)

Официальный веб-сайт

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