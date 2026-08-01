Какова сегодняшняя цена Ampleforth Governance (FORTH)?

Текущая цена составляет ₽13.7210416533150800000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -2.41%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов FORTH находится в обращении?

Обращающееся предложение FORTH составляет 10703546.447170038, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Ampleforth Governance?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей FORTH. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Ampleforth Governance?

Рыночная капитализация составляет ₽146863589.6200796960000, что ставит Ampleforth Governance на 2196-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется FORTH?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Ampleforth Governance?

Недавнее изменение цены на -2.41% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Ethereum Ecosystem,Stablecoin Issuer,Governance и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.